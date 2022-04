Pioli difende Leao: «Se siamo dove siamo è anche merito suo»

Stefano Pioli ha difeso Rafael Leao nella conferenza prima di Milan Genoa: il portoghese resta fondamentale per i rossoneri

Durante la conferenza stampa alla vigilia di Milan-Genoa, Stefano Pioli ha preso le difese di Rafael Leao:

«Se siamo ancora in corsa per scudetto e Coppa Italia vuol dire che tutti hanno dato il meglio. Leao deve essere messo in condizione di sfruttare l’uno contro uno, poi che lo conoscono ci sta ma lui ha grande qualità anche se non tutte le serate sono uguali. Per noi resta fondamentale».

