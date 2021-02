Pioli, dall’infermeria piena all’imbarazzo della scelta: ancora un dubbio in avanti con Leao che spostato a sinistra pone in dubbio Rebic

EMERGENZA FINITA- “La buona notizia per Pioli– si legge- è che finalmente l’emergenza da allarme rosso è alle spalle. C’è fuori Calabria per squalifica, ma per il resto ci sono tutti. Tanto che stasera, per la prima volta avrà quasi l’imbarazzo della scelta: sulla sinistra può scegliere fra Rebic e Leao, con quest’ultimo in vantaggio“.

GIOVEDÌ L’EUROPA LEAGUE- Sempre secondo il quotidiano, l’occasione per Rebic ma anche per Mandzukic potrebbe presentarsi giovedì in Europa League contro la Stella Rossa: “Il croato potrebbe essere risparmiato insieme al connazionale Manduzkic per la trasferta di giovedì a Belgrado in Europa League con la Stella Rossa”.