Pioli contro Giampaolo, il bilancio sorride di poco all’ex milanista

Ecco il bilancio fra Stefano Pioli e Marco Giampaolo come allenatori. I precedenti sono favorevoli, di poco, al granata

Stefano Pioli ha affrontato Marco Giampaolo da allenatore in 11 occasioni. Il bilancio parla di 3 vittorie per Pioli, 4 pareggi e 4 vittorie per Giampaolo. Dunque, i precedenti sono di poco favorevoli all’ex tecnico rossonero. Per Pioli, domani ci sarà l’opportunità di pareggiare i conti con l’allenatore abruzzese.

L’ultimo precedente risale al 20 gennaio 2019, quando Fiorentina e Sampdoria pareggiarono 3-3. Pioli allora sedeva sulla panchina viola, mentre Giampaolo su quella blucerchiata.