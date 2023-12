Pioli in bilico, il Milan riflette sul futuro del tecnico: ecco i possibili scenari

Riflessioni in corso in casa Milan sul tecnico Stefano Pioli: i dirigenti rossoneri sarebbero insoddisfatti dalle ultime prestazioni

La posizione di Stefano Pioli non è mai stata così in bilico. Riflessioni in corso in casa Milan dopo il pari ottenuto ieri in campionato contro la Salernitana. Il tecnico rischia l’esonero per una serie di motivi. A parlarne è la Gazzetta dello Sport.

Tra le problematiche principalmente imputate al tecnico, secondo la rosea, ci sarebbero la svalutazione della rosa ed i troppi infortuni (motivo per il quale sono possibili dei cambiamenti anche nello staff). Inoltre alla dirigenza non sarebbero nemmeno piaciute più di tanto le dichiarazioni fatte dall’allenatore dopo la gara di ieri. Per la decisione finale, oltre a Cardinale, Moncada e Furlani, un’importante voce in capitolo l’avrà anche Zlatan Ibrahimovic. Inoltre verrà chiesto probabilmente un parere anche alla squadra.