Pioli: «Gli avversari cambiano, bisogna saper leggere le situazioni». L’allenatore tra situazioni di gioco e il paragone con l’estero

Sempre ai microfoni di Sky Calcio Club, Stefano Pioli ha parlato di situazioni di gioco: il riferimento è il calcio esterno, da Brighton a City. Al mister del Milan scappa poi il paragone con le squadra italiane

SITUAZIONI DI GIOCO – «Ho guardato City-Brighton perché ho letto che De Zerbi ha fatto una grande partita. De Zerbi ha fatto un grande pressing, il City, che è la squadra che gioca il miglior calcio, è stato costretto a lanciare. Bisogna saper leggere le situazioni. Gli avversari cambiano, bisogna saper leggere le situazioni. In Italia non è semplice giocare contro squadre che ti pressano come Torino e Verona».