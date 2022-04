Pioli a Milan Tv: «La vittoria era fondamentale. Più andremo verso la fine e più le partite saranno nervose»

Le parole di Stefano Pioli al termine di Milan-Genoa: «La vittoria era fondamentale. Più andremo verso la fine e più le partite saranno nervose»

Ecco le parole di Stefano Pioli ai microfoni di Milan Tv al termine della sfida contro il Genoa:

LA PARTITA – «La vittoria era fondamentale. Le scorse partite ci hanno deluso e ci hanno complicato il cammino. Più andremo verso la fine della stagione e più le partite saranno nervose e brutte da vedere».

IL GOAL ARRIVATO SUBITO HA AIUTATO – «Sicuramente si e ci ha dato più serenità tattica. Nella partita abbiamo avuto quale spazio in più perché il genoa, rispetto alle altre squadre affrontate, non si è chiuso dietro e abbiamo avuto qualche spazio in più».

GIROUD – «Dovevamo servirlo di più perché avevamo qualche occasione di servirlo e non lo abbiamo fatto. Sulle sue qualità e la sua forza non ci sono dubbi: sta dando un grande contributo alla squadra».

PROBLEMA CALABRIA E LA SCELTA SU GABBIA – «Matteo è un professionista, un grande ragazzo che si allena e si mette a disposizione. E’ una grande persona ed è grazie a ragazzi come lui che siamo dove siamo».

TIFOSI – «I nostri tifosi sono un piacere. Ci danno energia e carica. E’ bellissimo arrivare con il pullman a San Siro e vedere tutta questa gente».