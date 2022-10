Pioli a Milan Tv: «E’ stata una partita strana e siamo stati bravi a starci dentro». Le parole del tecnico rossonero

Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Milan Tv nel post partita di Verona Milan. Ecco le parole del tecnico rossonero:

«Sapevamo che avrebbero ripercorso le posizioni della passata stagione, perché hanno cambiato la direzione tecnica ma non i principi di gioco. E’ stata una partita strana, nel senso: siamo partiti molto bene, potevamo anche chiuderla ma poi, invece, ci siamo allungati, abbiamo commesso errori tecnici che di solito non commettiamo e abbiamo spaccato un po la squadra in due. Abbiamo permesso al Verona di ripartire qualche volta di troppo, ma abbiamo avuto come al solito la la capacità di stare dentro le difficoltà, di stare dentro la partita e poi la qualità di di poterla vincere con una gran giocata».