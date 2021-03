Pioli a Milan Tv: «Abbiamo lavorato tanto per arrivare a questi palcoscenici»

Il tecnico rossonero Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni di Milan Tv per commentare la partita in programma domani contro il Manchester United

Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni di Milan Tv per commentare la partita in programma domani contro il Manchester United. Queste le sue dichiarazioni:

Sulla partita – «Andiamo a giocare contro un avversario molto forte e con grande prestigio come noi. Sarà difficile, ma anche stimolante. Vogliamo mettere in mostra le nostre capacità»

Sull’Europa League – «Abbiamo lavorato tanto per arrivare a questi palcoscenici. L’Europa League è una competizione importante e difficili. Adesso arrivano le squadre forti e dobbiamo farci trovare pronti»

Sulla trasferta di Verona – «Sappiamo che abbiamo fatto una buona gara sotto il punto di vista dell’intensità, del ritmo e della qualità. Ci dobbiamo portare da Verona delle sensazioni positive. Il nostro modo di giocare a Verona ci ha dato sicurezze da replicare domani»

Sul rapporto con la squadra – «Quando subentri e porti una nuova metodologia ci vuole un po’ di tempo. Per me è importante entrare nella testa dei giocatori per conoscere non solo le caratteristiche tecnico-tattiche, ma soprattutto personali e umane. Con Kessie abbiamo avuto qualche discussione, normale per il lavoro che facciamo, ma poi una volta che ci siamo capiti abbiamo dato il massimo per il Milan».