Pioli a Mediaset: «Le nostre prestazioni devono migliorare. Limiti? Vi dico...»

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha analizzato la vittoria contro la Dinamo Zagabria nel post-partita: le sue dichiarazioni

Intervistato da Mediaset, Stefano Pioli ha parlato così della vittoria del Milan sulla Dinamo Zagabria:

«Rimango della mia opinione: dipende dal livello delle nostre prestazioni. Il livello si alza e la prestazioni devono salire, ma se giochiamo bene ce la giochiamo in Italie e in Europa. Ora ci vediamo due volte impegnati con il Chelsea, ma ora non ci poniamo limiti».