100 sfumature di Pioli: il tecnico del Milan ha rubato i segreti dei suoi predecessori. L’allenatore rossonero ha preso il meglio da tutti

Lunedì prossimo Stefano Pioli festeggerà quota 100 panchine col Milan in Serie A. Da qui a maggio, il bilancio di Pioli salirà fino a 107 partite: nella graduatoria dei tecnici più presenti con il Milan in A, e rimarrà tredicesimo anche a fine campionato, ma dalla prossima stagione potrà allungare fino a 145 panchine. Un balzo che lo proietterebbe nella top ten, a 10 partite dal mito Sacchi e con Allegri alle spalle. Il sorpasso su Max sarebbe doppio, perché Pioli diventerebbe anche l’allenatore del Milan con più panchine in campionato del decennio. Il delitto perfetto, manco a dirlo, si chiama scudetto: Allegri è stato l’ultimo a vincerlo con il Diavolo, undici anni fa, adesso tocca a Stefano.

Pioli è un mix dei grandi allenatori del Milan: segue estetica, organizzazione e unità di intesti come Sacchi, ma lavora su pragmatismo e cinismo come Capello. Stile ed eleganza ricordano quelli di Nils Liedholm e a sua gestione dei campioni quella di Ancelotti. E di Allegri? Ha la capacità di saper cambiare volto alle partite con l’utilizzo della panchina. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.