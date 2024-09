Pillon a LazioNews24: «Theo-Leao? Il Milan deve fare QUESTA COSA! Fossi stato in FONSECA…». Le sue dichiarazioni

Intervistato in esclusiva per LazioNews24, il tecnico ha fatto il punto sul caso Milan Theo-Leao e sulla corsa scudetto.

LEAO THEO HERNANDEZ –«Non è stata una scena bella da vedere da parte dei due giocatori, perché è stata da parte loro una mancanza di rispetto nei confronti del club. Il Milan deve essere bravo ad incidere e a risolvere questa situazione e riportare la calma per fare in modo che la squadra possa proseguire al meglio la stagione. E’ una situazione che deve rimanere dentro lo spogliatoio, che si deve risolvere lì e che non deve uscire al di fuori di esso. Se fossi stato al posto di Fonseca, avrei sicuramente avuto un confronto con i due calciatori ma a mente fredda per trovare una soluzione e una via di uscita per il bene della società. Poi recuperarli e dimenticare di conseguenza ciò che è accaduto, che sicuramente non c’entra nulla con il fatto che Fonseca non ha in pugno la squadra».

LOTTA SCUDETTO – «Beh, Inter e Juventus sono le squadre che vedo più avanti e in particolare i nerazzurri, visto che lavorano con Inzaghi ormai da molti anni, ma non escluderei il Napoli che secondo me può fare una grande annata. Una sorpresa simile al Bologna? Beh, direi che è ancora presto per dirlo, anche se sarebbe curioso rivedere un’altra squadra che stupisca come gli emiliani, i quali non mi aspettavo potessero fare un’annata del genere che li portasse in Champions».