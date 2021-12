Milan, scocca l’ora di Pellegri: Pioli pronto a lanciarlo contro la Salernitana

Pietro Pellegri con ogni probabilità partirà titolare nella sfida di domani alle 15 tra Milan e Salernitana: grande chance per l’ex Genoa

Potrebbe finalmente scoccare l’ora di Pietro Pellegri. L’attaccante, arrivato la scorsa estate a Milanello in prestito dal Monaco, dovrebbe infatti partire titolare nella gara di domani pomeriggio tra Milan e Salernitana a San Siro.

L’infortunio di Giroud e l’esigenza di far rifiatare Ibrahimovic in vista della gara contro il Liverpool di martedì prossimo, decisiva per le sorti europee del gruppo di Pioli, spalancano le porte della titolarità all’ex Genoa. Tante le voci di mercato che lo vorrebbero lontano da Milanello già a gennaio ma Pellegri ha tutta l’intenzione di giocarsi le proprie chance in rossonero per convincere la società a riscattarlo. La gara di domani diventa una possibilità ghiotta per cominciare la propria scalata. Pellegri è pronto a sbloccarsi e a timbrare il cartellino per la prima volta davanti ai suoi tifosi.