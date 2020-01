Piatek deve lavorare sodo per giocare accanto ad Ibra

Kris Piatek è sceso nelle gerarchie dell’attacco rossonero, complice l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese è già titolare

Kris Piatek è sceso nelle gerarchie dell’attacco rossonero, complice l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese sembra essersi impossessato del posto da titolare anche grazie all’ottimo prestazione fornita contro il Cagliari, condita da una rete e grandi giocate.

Per il polacco, richiesto da diverse squadre di Premier League, si apre un periodo di competizione con Ibra. Ecco le parole di Serafini per Milan TV: «Non è mai bello finire in panchina, ma deve essere un motivo per lavorare di più. Piatek deve essere motivato e deve lavorare il doppio per riguadagnarsi il posto da titolare».