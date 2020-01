Piatek, De Rosa: «Non lo cederei finchè non si prende un sostituto»

Piatek, situazione difficile che tuttavia divide tra scettici più riflessivi e fautori della cessione più emotivi e pronti ad incassare il prima possibile

Piatek, parla De Rosa, giornalista e telecronista sportivo, intervenuto negli studi di Sky Sport, commentando la possibile cessione del centravanti. Una posizione quella del Milan che ancora divide nonostante la possibilità di rientrare interamente dell’investimento, malgrado la situazione precaria del giocatore.

NON DA CEDERE- «Piatek non lo cederei almeno finchè non si prende un sostituto. Il Milan, infatti, non ha un altro attaccante di ruolo oltre a Ibrahimovic perchè Leao al momento non è una prima punta. Ibra ha comunque 38 anni e pensare di arrivare fino a Maggio senza un cambio in panchina mi sembra difficile».