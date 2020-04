PES, modalità Myclub: disponibili Gullit e Rijkaard

Una piacevole novità per tutti i tifosi rossoneri, ma più in generali per gli amanti del calcio. Come comunicato infatti dal Milan tramite Twitter, nella modalità Myclub del videogioco calcistico PES sono ora disponibili le due leggende del Diavolo Gullit e Rijkaard.

Gli utenti potranno così rievocare le gesta e le prestazioni di due fuoriclasse che hanno lasciato un segno indelebile nella storia di questo sport.

Celebrate iconic moments from our Dutch legends Frank Rijkaard and Ruud Gullit, available to add to your myClub squads in @officialpes now!

👉🏻 https://t.co/uOxhW6WbXM 🇳🇱🔴⚫ pic.twitter.com/H9jnJxf8sZ

— AC Milan (@acmilan) April 10, 2020