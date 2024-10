Perugia Milan Futuro, Montevago avverte: «Con i rossoneri sarà dura! Vogliamo vincere e raccogliere punti»

Perugia Milan Futuro, le parole di Montevago alla vigilia della gara contro i giovani rossoneri: il suo Perugia ha vinto l’ultima contro l’Ascoli

Ai microfoni di Sky Sport, in vista della sfida del suo Perugia con il Milan Futuro, ha parlato così Montevago.

PAROLE – «Sarà dura come ogni partita ma è importante vincere e portare a casa i punti. Cercheremo di lavorare bene in settimana per andare sempre più a mille. Ci serve l’aiuto dei tifosi, per dare ancora di più».