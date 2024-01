Pellegrino Salernitana, si sblocca la trattativa: il difensore lascia il Milan in prestito! Le ULTIME sul difensore

Si sblocca definitivamente la trattativa tra Marco Pellegrino e la Salernitana.

Come riportato da Sky, il difensore lascerà il Milan in prestito dopo che la Fifa ha aperto alla deroga che aveva bloccato la trattativa in queste ultime ore.