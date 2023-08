Pellegrini Milan, la Lazio ora fa sul serio per il terzino in uscita dalla Juve: può chiudere a queste condizioni

Il futuro di Luca Pellegrini sembra essere sempre più colorato a tinte biancocelesti. La Lazio, infatti, in queste ore sta insistendo per il terzino in uscita dalla Juventus.

Contatti in corso con il club bianconero per cercare l’intesa definitiva. I due club potrebbero chiudere per circa 5 milioni di euro: in questo modo la Lazio batterebbe la concorrenza tra le altre del Milan, che aveva pensato a Pellegrini nelle ultime settimane.