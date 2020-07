Pellegatti: «Rangnick ha scelto lo staff. Sarà un Milan di stampo tedesco»

Carlo Pellegatti ha parlato del futuro della panchina del Milan: Ralf Rangnick ha già scelto lo staff che lo accompagnerà al Milan

Intervenuto sul proprio canale Youtube, Carlo Pellegatti ha parlato del futuro della panchina del Milan partendo però da un vero e proprio elogio a Stefano Pioli: «Onore a Pioli che sa tenere la barra dritta e tenere al riparo la squadra dalle voci, inoltre la società vuole blindare il gruppo in questo finale di stagione. Ma il futuro è chiaro».

RANGNICK – «Rangnick prenderà le chiavi del Milan a livello sportivo, sarà lui l’allenatore e avrà al suo fianco un collaboratore tecnico che sarà un ex giocatore tedesco che ha già giocato in Italia e che parla bene l’italiano. In dirigenza, Rangnick sarà affiancato da un nuovo direttore sportivo, anche lui tedesco: un ex Lipsia con cui lui ha già lavorato e che oggi lavora in un altro club. Sarà quindi un Milan di impronta tedesca».