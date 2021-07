Pellegatti: «Prestito non è una parolaccia, in un caso è andata male»

Carlo Pellegatti, attraverso il proprio profilo YouTube, ha fatto il punto sul mercato del Milan. Ecco le parole del giornalista milanista

«Io ero abituato con la Grandeur del Milan e faccio fatica. C’è stato però anche un Milan che andava a prendere meno giovani e che sembravano sulla via del tramonto ma che hanno portato il Milan a vincere. Il prestito non è una parolaccia, il Milan spende anche i 30 milioni, ma vuole provare i giocatori, con il prestito, per poi investire.

Non è un azzardo o investimento alla cieca, ma un investimento mirato. Io non sono qui a rappresentare il fondo Elliott, cerco solo di spiegare la filosofia. E’ andata bene con Tomori, non con Meité. I giocatori in prestito per crescere, poi rientrare. Il Milan ha la forza della calma».