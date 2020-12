Pellegatti: «È il momento più difficile per il Milan da inizio stagione»

Pellegatti ha espresso il suo pensiero sul momento non facilissimo che il Milan sta attraversando a causa dei tanti infortuni

Carlo Pellegatti, intervenuto sul suo canale YouTube, ha parlato del momento che il Milan sta attraversando.

Pellegatti ha detto: «Questo è il momento più difficile per il Milan da quando è iniziata la stagione perché sono troppi gli infortunati in questo momento (Kjaer, Gabbia, Bennacer e Ibrahimovic). Troppi giocatori fuori che di conseguenza abbassano il livello tecnico della squadra. Il momento è complicato anche perché il Milan ha Theo Hernandez e Kessie diffidati, e in caso di altro cartellino giallo saranno squalificati. Mi auguro che questo periodo difficile possa poi portare la società a fare un mercato di gennaio, che non si limiti a prendere un difensore, ma anche un centrocampista e un vice Ibrahimovic».