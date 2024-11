Pedullà affossa il Milan: «Il gol del pareggio non lo si prende neanche alle scuole calcio!». Le parole dell’opinionista sulla partita di ieri

Alfredo Pedullà, a Sportitalia, ha criticato aspramente il Milan nonostante la vittoria contro lo Slovan Bratislava in Champions League.

«Ma il gol che il Milan ha preso sull’1-0, quel contropiede su un’azione d’attacco, è una roba da scuola calcio. Cioè alla scuola calcio ti dicono: se fai quelle cose lì non devi più essere tesserato, evidentemente non hai un allenatore capace e non puoi fare la scuola calcio. E’ stato davvero imbarazzante mantenere aperta una partita contro una squadra che non voglio offendere. Sembra un atteggiamento da dopo lavoro ferroviario».