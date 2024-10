Pedullà: «RIMPIANTO Milan contro il Bayer, ma ha dei PROBLEMI. Su Fonseca e Maignan...»

Pedullà: «RIMPIANTO Milan contro il Bayer, ma ha un PROBLEMA. Su Fonseca e Maignan…». L’analisi della prestazione

Pedullà nel suo editoriale per Sportitalia ha analizzato la prestazione del Milan contro il Bayer Leverkusen.

L’ANALISI – «Il rimpianto è del Milan, che perde contro un Bayer non trascendentale. Fonseca ha visto un ottimo Milan, noi abbiamo visto una buona reazione, mezz’ora nel secondo tempo, dopo aver incassato il gol di Boniface in avvio di ripresa e dopo aver rischiato nel primo tempo con un Bayer arrembante e Maignan migliore in campo. Il Milan ha il problema dell’approccio, ha il problema dell’organizzazione difensiva, ha il problema che deve prendere uno schiaffo: probabilmente non aveva l’adrenalina che aveva avuto nel derby».