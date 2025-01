Pavlovic Milan, le parti hanno preso una decisione precisa: il difensore serbo, su cui ci sono Leicester e Stoccarda, partirà solo a titolo definitivo

Come riportato dal Corriere dello Sport, il calciomercato Milan ha preso una decisione precisa sul futuro di Pavlovic.

Per finanziare il piano Gimenez, il Milan avrebbe bisogno di mettere a segno qualche cessione. In uscita ci sono Okafor e Chukwueze, che piacciono al Bologna a prescindere dai sondaggi per Orsolini, e anche Pavlovic; il centrale serbo piace all’estero (Stoccarda e Leicester

su tutti), ma non lascerà l’Italia se non a titolo definitivo: il Milan, se dovesse convincersi per

l’addio dell’ex Salisburgo, non lo farà in prestito. D’altronde, serve moneta sonante.