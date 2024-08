Pavlovic indica la via: «Serve COMPATTEZZA. Ho visto tante partite del Milan e…». Le dichiarazioni in conferenza stampa

Il difensore del Milan Pavlovic si è presentato in conferenza stampa analizzando gli aspetti da migliorare in vista della prossima stagione.

COSA SERVE E COSA PUO’ PORTARE AL MILAN «Ho visto tante partite della scorsa stagione del Milan. Tutta la squadra deve lavorare in attacco e in difesa, serve compattezza. Essere mancino può essere un vantaggio, mi ritengo fortunato a poter giocare in questo modo»

LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE DI PAVLOVIC