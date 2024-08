Conferenza stampa Pavlovic Milan LIVE: le parole del nuovo difensore rossonero

Conferenza stampa Pavlovic Milan: le parole del nuovo difensore rossonero nel giorno della sua presentazione. Queste le sue dichiarazioni

Giornata di presentazione a Casa Milan per Strahinja Pavlovic, difensore serbo arrivato in rossonero dal Salisburgo. Appuntamento con la sua conferenza stampa alle 15.30, con Milannews24 che segue LIVE le sue parole.

– «Zlatan ha giocato un ruolo fondamentale per me, è un club con la storia incredibile, più parlavo con lui più capivo quando mi volevate ed è stato facile poi accettare per me»

– «Sono un giocatore offensivo mi piace anche attaccare, a tre o quattro non fa differenza, devo ancora parlare con il mister ma sono pronto a dare il 200%»

«Ho parlato molto con i giocatori serbi, qui ci sono tanti club interessanti, qui si viene anche per migliorare e io sono pronto a farlo»

«Si ho scelto il numero 31 che indossavo anche al Salisburgo, quando ho saputo che lo indossava anche Stam è stato ancora più bello, abbiamo in comune i capelli, per me è un eroe. Accetto il paragone, se volete paragonarmi a lui fate pure»

«In Italia ci sono 5-6 squadre che possono lottare per vincere. Tra Milan e Inter c’è molto rispetto e penso che sia la cosa più bella»

«»