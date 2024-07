Pavlovic Milan, «ha già la testa a Milano!». Pronta la nuova OFFERTA per strapparlo al Salisburgo, si vuole CHIUDERE prima di...

Pavlovic Milan, «ha già la testa a Milano!». È già pronta la nuova offerta per strapparlo al Salisburgo, si vuole chiudere prima di una data

Come riferito dal Corriere dello Sport, quella che sta per incominciare potrebbe essere la settimana di Strahinja Pavlovic al Milan, con il club rossonero che vuole chiudere la trattativa prima della tournée negli Stati Uniti (partenza prevista per giovedì).

I rossoneri sarebbero pronti a formulare una nuova offerta al Salisburgo, che chiede 25 milioni di euro: proposta di poco inferiore ai 20 milioni di euro più l’inserimento di bonus e una percentuale sulla futura rivendita del difensore. Intanto Pavlovic ha già la testa a Milano e non vedere l’ora di cominciare ad allenarsi con il Milan.