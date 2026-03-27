Pavlovic perno del Milan del futuro: importante retroscena, veto di Allegri e top club respinto

Pavlovic è considerato un perno del Milan del futuro: i rossoneri respingono l’assalto del Chelsea per il difensore serbo

Il calciomercato del Milan entra in una fase calda sul fronte delle conferme. Secondo quanto riferito da Antonio Vitiello, il Chelsea avrebbe acceso i riflettori su Strahinja Pavlovic, avviando i primi contatti con l’entourage del difensore serbo.

Il centrale rossonero, protagonista di una stagione di altissimo livello sotto la guida di Massimiliano Allegri, è finito nel mirino dei Blues che cercano fisicità e leadership per rifondare il proprio reparto arretrato in vista della stagione 2026/27.

Pavlovic punto fermo: il Milan fa le barricate

Nonostante il forte interesse proveniente dalla Premier League, la posizione di via Aldo Rossi è granitica: il Milan ha alzato le barricate. Per la dirigenza rossonera, Pavlovic non è sul mercato ed è considerato un pilastro inamovibile su cui costruire la difesa del prossimo anno.

L’intesa tecnica con Matteo Gabbia e la crescita costante mostrata in questa stagione lo rendono un elemento imprescindibile per le ambizioni scudetto e il percorso in Champions League. Il club ha già fatto sapere agli intermediari che non c’è alcuna intenzione di sedersi al tavolo delle trattative, blindando il “gigante serbo” a Milanello.