Pavlovic Milan, è già partito il conto alla rovescia: si attende solo più questo passaggio. ULTIME

Pavlovic Milan, è già partito il conto alla rovescia: si attende solo più questo passaggio. Le ULTIME sul difensore

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul futuro di Pavlovic. Dopo aver trovato l’accordo con il giocatore nelle scorse settimane, in queste ore il Milan finalizzerà l’operazione con il Salisburgo.

La settimana che sta per iniziare è quella giusta per concludere l’affare: si aspetta solo che il club austriaco accetti definitivamente l’ultima offerta rossonera per il cartellino del serbo.