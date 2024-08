Pavlovic MOTIVA la scelta del Milan: Ibrahimovic decisivo nell’affare, il RETROSCENA

Pavlovic si è presentato oggi in conferenza stampa come nuovo giocatore del Milan. Le sue parole sul perché ha scelto i rossoneri

LE PAROLE – «Zlatan ha giocato un ruolo fondamentale per me, è un club con la storia incredibile, più parlavo con lui, più capivo quando mi volevate ed è stato facile poi accettare per me»

LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE DI PAVLOVIC