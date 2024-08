Pavlovic pronto al debutto in Parma Milan: chi affianco al serbo? La DECISIONE di Fonseca per la sfida di domani

Domani alle 18:30 il Milan scenderà in campo al Tadini per affrontare il Parma nella sfida valevole per la seconda giornata del campionato di Serie A. Una gara importante per il Diavolo, desideroso di riscattare il 2-2 col Torino.

Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport Fonseca avrebbe già deciso la coppia di difensori centrali: insieme a Pavlovic (pronto al debutto) ci sarà Tomori, con Thiaw che invece si accomoderà in panchina.