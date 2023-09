Pavlidis Milan, trattativa difficile con l’AZ Alkmaar: ecco perché

Vangelis Pavlidis è un’idea last minute del Milan per il proprio attacco. La trattativa con l’AZ Alkmaar però non è facile

Il Milan ha pensato anche a Vangelis Pavlidis per completare il proprio reparto offensivo. La trattativa per l’attaccante del AZ Alkmaar non è semplice, nonostante le informazioni chieste dai rossoneri nella serata di ieri.

Come riporta il giornalista Nicolò Schira, il club olandese non sarebbe disposto a vendere il calciatore ed avrebbe già rifiutato un’offerta da 15 milioni di euro proveniente dallo Stoccarda.