Fonseca non MOLLA e LANCIA il Milan: «L’obiettivo RESTA sempre lo stesso». Il DECISO proclama del tecnico rossonero

Paulo Fonseca, tecnico del Milan, non ha nessuna intenzione di mollare: l’obiettivo dei rossoneri resta lo scudetto

Intervenuto in conferenza stampa, Paulo Fonseca, tecnico del Milan, ha dichiarato:

OBIETTIVO SCUDETTO – «Resta senza dubbio. È importante dire questo. Quando siamo in questi momenti senza risultati possiamo immaginare che sia una squadra triste e senza fiducia, ma quello che vedo tutti i giorni è una squadra allegra, che vuole migliorare: per questo sono sempre fiducioso. Dopo contano i risultati, ma non posso essere negativo dopo che ho visto come lavorano i giocatori e che tipo di fiducia hanno».

LA CONFERENZA STAMPA DI FONSECA