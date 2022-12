Pastorello su Kramaric: «Per me è un’enigma il fatto che non giochi nel Milan o Inter». Le sue parole a TMW

Federico Pastorello ha parlato così del suo assistito Kramaric a Tuttomercatoweb. Le sue dichiarazioni.

«Per me è un enigma il fatto che questo ragazzo non giochi nell’Inter o nel Milan, nell’Atletico Madrid o nel Chelsea. E’ un giocatore che ha avuto la possibilità di andare in Premier League probabilmente troppo presto: in quel momento dal punto di vista fisico e mentale non era ancora pronto, ma dopo ha fatto dei numeri incredibili. Pur senza essere una punta e senza giocare da 9 ha realizzato tantissimi gol con la Croazia.»