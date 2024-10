Pastore SICURO: «Per me era calcio di RIGORE! Quantomeno da VAR: negli ultimi finali ci si ATTACCA a…»

Intervenuto ai microfoni del programma ‘Elastici’ di Cronache di Spogliatoio, il giornalista Giuseppe Pastore ha rilasciato queste dichiarazioni sul rigore tanto reclamato dal Milan nella partita di Champions persa contro il Leverkusen.

PAROLE – «L’episodio dell’ultimo minuto in effetti, per me, era calcio di rigore, o quantomeno da VAR. Il calcio era non enorme, ma capisco che nell’ultimo minuto ci si attacchi sempre all’episodio grande, però secondo me era rigore».