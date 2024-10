Pastore critica le alternative: «Con questo modulo l'organico del Milan è povero. Al posto di Morata servirebbe un centrocampista che però...»

Le parole di Giuseppe Pastore ai microfoni di Cronache di Spogliatoio riguardo l’organico del Milan da lui ritenuto povero con questo modulo

Intervenuto ai microfoni di Cronache di Spogliatoio, il giornalista Giuseppe Pastore ha rilasciato queste dichiarazioni riguardo i modulo del Milan adottato nelle ultime uscite dopo il derby con l’Inter vinto.

PAROLE – «Ci sono tanti problemi nel Milan. Uno dei problemi per me nel Milan è che non sembra avere molte alternative a questi titolari messi in campo in questo modo. Morata sta facendo quello che dovrebbe fare Loftus-Cheek, o un centrocampista che il Milan non ha in organico. Io penso che Morata, che si sta sacrificando molto, però arriva a un punto, e siamo già ad ottobre, che potrebbe anche andare in debito d’ossigeno per un gioco molto dispendioso».