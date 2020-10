Pascali: «Il Celtic giocherà a 5, lo stadio vuoto farà la differenza»

Il difensore Manuel Pascali (ex Kilmarnock in Scozia) ha commentato alcune chiavi tattiche della sfida di Glasgow

Il difensore Manuel Pascali (ex Kilmarnock in Scozia) ha commentato alcune chiavi tattiche della sfida di Glasgow: «Mi aspetto che i due quinti del Celtic si abbassino molto per non lasciare da soli i difensori contro gli attaccanti del Milan. Il Milan negli spazi è devastante. Sono rimasto sorpreso dalla crescita di Kessie, fa reparto da solo, ha strapotere fisico.

Bisogna stare attenti a non scoprirsi troppo, i due centravanti non molleranno facilmente. Il fatto di avere un Celtic Park vuoto può fare molto. Mi aspetto una grande prova in linea di quelle che sta offrendo il Milan» ha dichiarato a Milan TV.