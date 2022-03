Parolo: «Ecco le mie percentuali scudetto. Il Milan...»

Marco Parolo, ex attaccante della Lazio, ha detto la sua sulla corsa scudetto: il Milan di Pioli ha il 35% di possibilità

Intervenuto a DAZN, Marco Parolo ha detto la sua sulle percentuali scudetto:

«I rossoneri per me, rispetto alle percentuali scudetto che ha detto Pioli, hanno il 35% di possibilità. Un 5% in più rispetto a Napoli e Inter. Questo 5% in più lo togliamo alla Juventus che comunque e più indietro e vedo difficile che tutte e 3 le squadre davanti a lei possano sbagliare».