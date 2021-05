Parma retrocesso in Serie B: deciso il futuro di Andrea Conti

Parma retroscesso in Serie B dopo la sconfitta in trasferta contro il Torino. Andrea Conti a questo punto tornerà al Milan al termine di…

Il Torino ha mandato “all’inferno” il Parma, battendolo 1-0. I ducali retrocedono così in Serie B. A questo punto come riporta l’edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, il futuro di Andrea Conti sarà ancora rossonero.

Il terzino è stato girato in prestito al team parmense con obbligo di riscatto solo nel caso in cui il Parma fosse rimasto nella massima serie italiana.