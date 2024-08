Parma Milan: Fofana subito TITOLARE al Tardini, Fonseca ci sta PENSANDO! La possibile scelta

In vista del match del Milan contro il Parma Fonseca potrebbe lanciare il neo acquisto Fofana subito titolare

Il Milan è pronto a tornare in campo contro il Parma, per il match valido per la seconda giornata di Serie A 2024-25. Già a partire dalla trasferta del Tardini Fonseca potrebbe lanciare Fofana titolare.

Come riportato da Calciomercato.com Youssouf si sta allenando con ottima intensità in gruppo e viaggia spedito verso una maglia da titolare in mediana: al suo fianco ci sarà Reijnders. Prove generali per quella che dovrà essere la coppia titolare della stagione.