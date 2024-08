Parma Milan, il presidente Krause FIERO dei suoi ragazzi: «Bravi!». Il MESSAGGIO

Il presidente del Parma, Kyle Krause, all’indomani della vittoria ottenuta contro il Milan, ha mandato un messaggio sui social

Intervenuto sul proprio account X, Kyle Krause, presidente del Parma, ha voluto mandare un messaggio per complimentarsi con la sua squadra all’indomani della vittoria ottenuta contro il Milan in campionato per 2 ad 1. Il patron del club emiliano ha ricondiviso il post sul risultato finale del match di ieri pomeriggio.

Bravi i ragazzi

👏👏👏👏👏

💛💙 https://t.co/UENgbA5pU3 — Kyle J. Krause (@Kyle_J_Krause) August 24, 2024

