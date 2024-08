Infortunio Morata, Fonseca HA SCELTO il sostituto per Parma Milan! L’INDISCREZIONE da Milanello. Di seguito le parole di Di Stefano

Peppe Di Stefano ha parlato ai microfoni di Sky Sport delle scelte di formazione di Paulo Fonseca in vista di Parma Milan e in particolare sul sostituto di Morata, alle prese con un infortunio. Di seguito le sue parole:

PAROLE – «Sostituto morata contro il Parma? Uno tra Jovic e Okafor. Camarda continua ad allenarsi con il Milan Futuro, cosi come Zeroli e Bartesaghi. La grande attesa è su di lui, ma anche oggi non si è allenato in prima squadra. Vedremo se verrà convocato o no».