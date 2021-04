Parma Milan, in un’azione si è capito cos’è mancato ai rossoneri

Parma-Milan è stato un test importante per fare alcune valutazioni tecniche e tattiche. I punti di forza per la Champions

Parma-Milan è stato un test importante per fare alcune valutazioni tecniche e tattiche. In particolar modo, l’azione del vantaggio ha ricordato i tempi migliori della squadra di Pioli.

Lancio di Bennacer in verticale a cercare Ibrahimovic, giocata dello svedese in veste di uomo assist, rete di potenza di Rebic. Uno schema già visto in passato, ma che nelle ultime settimane sembrava ormai dimenticato. Il rientro dell’algerino è sicuramente un fattore fondamentale (Tonali al momento non è a quel livello).

Infine, senza la reti di uno tra Rebic e Leao sembra impossibile per il Milan riuscire ad avere continuità. Il solo Ibrahimovic non può reggere il peso dei gol per tutta la stagione.

Questi dovranno essere i punti di forza per la lotta Champions League.