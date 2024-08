Parma Milan, chi al posto di Morata? Ballottaggio APERTO, Fonseca ha un piano PRECISO

Parma-Milan, chi al posto dell’infortunato Morata? Ballottaggio aperto tra Jovic e Okafor, Fonseca ha un piano preciso

Come riportato dal Corriere dello Sport, in casa Milan è aperto il tema della sostituzione dell’infortunato Alvaro Morata per la gara di sabato pomeriggio sul campo del Parma. Al momento il ballottaggio aperto è quello tra Okafor e Jovic con lo svizzero favorito anche se Fonseca ha un piano ben preciso.

Il portoghese vorrebbe alternare i due attaccanti facendogli giocare 45 minuti a testa. Le riserve verranno sciolte domani nella rifinitura a Milanello.