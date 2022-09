Domani torna in campo la Serie A Femminile per la quarta giornata di campionato. Il Milan affronterà in trasferta il Parma

Il match con calcio d’inizio alle 14:30 sarà visibile su Tim Vision e La7.