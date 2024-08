Parma Milan, Emerson Royal SCALPITA: può partire da titolare? Le ULTIME dall’allenamento a Milanello sulle idee di Fonseca

Arrivato da pochi giorni in rossonero, Emerson Royal scalpita per avere una chance dal primo minuti per Parma Milan, il match di sabato pomeriggio del Tardini valevole per la seconda giornata del campionato di Serie A 2024/25.

Stando a quanto riferito da Daniele Longo, il terzino brasiliano ha cominciato ad aumentare i giri del motore già dall’allenamento di oggi a Milanello e punta a scalzare Calabria soffiandogli la maglia da titolare.