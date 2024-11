Parma Atalanta, Gasperini 1-3: Gasperini torna in vetta, tris ai ducali

Parma Atalanta, i bergamaschi tornano in testa alla classifica con un tris sul campo dei ducali: Gasperini vince ancora

Successo netto e mai in discussione per l’Atalanta a Parma, grazie al cinismo del proprio attacco e ad un’intensità a cui il Parma non ha saputo ribattere, specie nei primi minuti della prima frazione: la gara si sblocca già al quarto minuto: tutto facile per la Dea, con Bellanova che vola a destra e serve Retegui nel modo che il centravanti preferisce, con un cross alto che il centravanti incorna alle spalle di Suzuki.

Nella ripresa hanno chiuso il discorso le reti di Ederson e Lookman. Inutile il gol dei ducali con Cancellieri. I bergamaschi così allungano sul Milan.