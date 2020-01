Paquetà: il brasiliano ha chiesto di non essere convocato, qualcosa non va

Anche il futuro di Lucas Paquetà resta in bilico. Il calciatore oggi non sarà in campo a Brescia. Ha preferito restare a Milano, in quanto non è tranquillo. La possibilità di lasciare Milano c’è, alla finestra il Psg, che però non offre più di 22 milioni.

Suso: il giocatore vuole la Spagna, il Siviglia è interessato

Resta un’incognita anche il futuro di Suso, che sembra ormai pronto a lasciare Milanello. Pioli continua a difenderlo, ma dovesse arrivare un’offerta importante, il giocatore partirà. A oggi la squadra più interessata resta il Siviglia.