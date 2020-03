Lucas Paquetà è la vera incognita del Milan attuale: il brasiliano, a più di un anno dal suo arrivo, ha visto dimezzarsi il proprio valore

In questa fase di “stop” per il calcio giocato, il Milan sta valutando la posizione di diversi giocatori attualmente in rosa: uno su tutti Lucas Paquetà. Il centrocampista brasiliano non ha mantenuto le buone premesse immediatamente successive al suo acquisto avvenuto poco più di un anno fa e ora vede la propria valutazione quasi dimezzata.

Il Milan infatti ha pagato Paquetà 35 milioni al Flamengo e ora si ritrova a dover rispondere alle offerte di Leonardo e della Juventus che di poco superano i 20 milioni. La decisione della proprietà americana oggi è dunque la seguente: nessuna minusvalenza per un giocatore ancora nel giro della nazionale brasiliana e dal potenziale ancora inesploso. Toccherà dunque a Rangnick rilanciare le quotazioni classe ’97 e permettere così al Milan di rientrare dall’ingente investimento avvenuto nei primi giorni del 2019.