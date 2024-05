Paquetà risponde alla FA: «Sorpreso e turbato. Ho fornito tutte le informazioni possibili!». Le parole dell’ex Milan

Nei confronti dell’ex Milan Lucas Paquetà è stato aperto un processo da parte della Football Association per quanto riguarda legato al caso scommesse. Il brasiliano ha risposto così tramite il proprio profilo X.

PAROLE – «Sono estremamente sorpreso e turbato nel vedere che la FA ha deciso di incriminarmi. Per nove mesi ho collaborato in ogni fase delle loro indagini e ho fornito tutte le informazioni possibili. Nego completamente le accuse e lotterò con ogni respiro per riabilitare il mio nome. A causa del processo in corso, non fornirò ulteriori commenti».